Les Restos du Cœur en difficulté financière : l'État promet 15 millions d'euros, annonce Aurore Bergé sur TF1

"Il est hors de question d'imaginer que les Restos puissent fermer", a assuré dans le 20H de TF1 la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé. Après l'alerte lancée par le président des Restos du Cœur, Patrice Douret, sur l'avenir de l'association, elle a annoncé que l'État allait débloquer 15 millions d'euros "mis sur la table de manière spécifique dans les prochains jours pour les aider à passer cette période (...) et faire en sorte que les Français les plus modestes, les plus fragiles soient accompagnés". "On va aider spécifiquement les Restos comme toutes les associations d’aide alimentaire au niveau national et local", a-t-elle promis, consciente que "l’inflation est très rude pour les plus fragiles".

La ministre est aussi revenue sur la situation des familles les plus précaires, pour annoncer un fonds supplémentaire de "six millions d'euros de l'État dédiés pour les tous petits enfants". Les bénéficiaires des aides alimentaires sont "de plus en plus jeunes", notamment parce que "les couches, le lait infantile, et les petits pots coûtent cher", a-t-elle déploré. "On a besoin que nos enfants aient les mêmes chances pour réussir, on va lancer un appel spécifique", a insisté la ministre.