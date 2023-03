L'État en veut une par département : la Maison des Femmes, un lieu de prise en charge des victimes de violences

Dans ce dernier, on peut lire que l'objectif de l'exécutif est de "doter chaque département d’une structure médico-sociale de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences, adossée à un centre hospitalier, et y généraliser le recueil de plainte". Le but est d'offrir aux victimes "un espace sécurisé de recueil de leur parole, d’accompagnement psychologique et juridique, d’information et d’orientation vers les partenaires (psychologues, médecins, associations d’aide aux victimes, policiers et gendarmes, tribunal, avocats…)".

Aujourd'hui, il existe 56 Maisons des femmes sur tout le territoire, et l'objectif du gouvernement serait de doubler leur nombre, pour parvenir à 100.