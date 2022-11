Violences conjugales : l'eurodéputé RN Hervé Juvin condamné à 10.000 euros d'amende

Nouvelle affaire pour le Rassemblement national. L'eurodéputé Hervé Juvin, qui siège notamment avec le groupe RN au Parlement européen, a été condamné en appel le 14 octobre dernier pour des faits de violences sur son épouse, a appris le service politique de TF1/LCI, confirmant une information du magazine L'Obs.

Hervé Juvin a été condamné pour des coups de pieds et de poings contre son épouse. Il l'aurait poussée dans l'escalier et lui aurait également tordu la main. Les faits remontent à juin 2018. Suite à sa condamnation, il devra s'acquitter d'une amende de 10.000 euros. En première instance, l'élu avait été condamné à six mois de prison avec sursis.