EN DIRECT - Crise des agriculteurs : Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, est l'invité de L'Événement du dimanche LCI

"Les préfets continuent à rencontrer les acteurs agricoles de chaque département" note Marc Fesneau. Le représentant du gouvernement insiste sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec les acteurs du monde agricole et souligne qu'au ministère, "on regarde secteur par secteur, sujet par sujet, ce qui peut être déployé". Un mouvement "aussi puissant", assure-t-il, "avec autant de départements concernés, ça ne peut pas du jour au lendemain rentrer dans l'ordre. On a besoin d'avoir une vigilance continue et je me sens dépositaire de ce qui a été dit dans la crise."