L'ex-femme d'Éric Ciotti accusée d'un cumul d'emplois douteux, le député se défend

En 2007, lorsqu'Éric Ciotti est élu député, Caroline Magne est attachée de presse du maire de Nice Christian Estrosi. En sus, elle devient donc attachée parlementaire de celui qui est encore son mari. Le tout en plus d'un emploi au Conseil départemental des Alpes maritimes où elle "étend ses compétences" lorsque son époux en prend la présidence, en 2008.

L'article note également qu'elle est devenue directrice adjointe du maire de Nice avant d'intégrer l'équipe de pilotage de la communauté urbaine en 2009, et ce jusqu'en 2011. Entre 2014 et 2016, elle a en outre exercé des responsabilités dans la commune de La Colle-sur-Loup, après avoir été employée au diocèse de Nice entre 2012 et 2014. À l'Assemblée, son contrat a pris fin en 2016.