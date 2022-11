L'ex-ministre Amélie de Montchalin officiera désormais auprès de l'OCDE

On l'avait laissé battue aux élections législatives de juin dernier. Cinq mois après, l'ancienne ministre Amélie de Montchalin rebondit. Selon le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi, elle a été nommée "ambassadrice, représentante permanente de la France" auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sur Twitter, l'ex-ministre s'est dite honorée de "pouvoir continuer à servir l’intérêt général et notre pays dans cette institution qui œuvre depuis plus de 60 ans à réduire les inégalités et assurer un développement économique équilibré dans le monde".