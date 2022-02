Jérôme Cahuzac est l'invité de David Pujadas ce jeudi : l’affaire rappelée en 5 dates

Jérôme Cahuzac reconnaît devant les juges avoir détenu un compte à l'étranger, ouvert en 1992 à l'UBS, en Suisse (nom de code "Birdie"), rapidement transféré auprès de la banque Reyl à Genève puis, en 2009, à Singapour via des sociétés immatriculées au Panama et aux Seychelles. Il est mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. "Dévasté par le remords", il finit par reconnaître les faits devant les juges d'instruction. Sur son blog, il écrit détenir 600.000 euros à l'étranger et demande publiquement pardon pour "une faute inqualifiable". Fin 2013, le compte de Singapour est fermé et les plus de 600.000 euros qu'il contenait rapatriés.