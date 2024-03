Olivier Véran passe de neurologue à médecin esthétique, un choix "scandaleux" pour les syndicats

L'ex-porte-parole du gouvernement Olivier Véran, neurologue de formation, va de nouveau exercer la médecine… au sein d'une clinique spécialisée en chirurgie esthétique. Un choix qui fait grincer les dents des syndicats, alors que le nombre de neurologues en France reste limité. "La discipline a très fortement évolué sur le plan thérapeutique", a justifié Olivier Véran au sujet de sa reconversion.

Une reconversion qui passe mal. L'ex-porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, va de nouveau exercer la médecine. Pour retrouver un poste en neurologie, sa spécialité avant de devenir ministre des Solidarités et de la Santé, en 2020 ? Cette fois, le député Renaissance de l'Isère a opté pour un autre domaine : la médecine esthétique. Comme dévoilé par Le Figaro, il officiera désormais un jour par semaine au sein de la Clinique des Champs-Élysées, un établissement privé de la capitale. "Loin de quitter la politique" pour autant, il continuera par ailleurs de siéger à l'Assemblée nationale le reste du temps.

Véran demande à "ne pas dénigrer" la médecin esthétique

Le choix d'Olivier Véran a surpris certains de ses confrères. Mais l'ancien ministre a justifié ce changement de carrière, selon des propos rapportés par l'AFP ce mardi. "Il m'a paru extrêmement compliqué de reprendre la neurologie au CHU, d'une part parce que la discipline a très fortement évolué sur le plan thérapeutique (...), et deux, je me suis très vite rendu compte en discutant notamment avec quelques patients que l'étiquette de ministre que j'ai sur le front perturbait la relation thérapeutique vis-à-vis d'eux", a-t-il ainsi assuré lors de cet échange. Le parlementaire va se former à sa nouvelle spécialité à la faculté de Créteil (Val-de-Marne).

Il appelle aussi "à ne pas dénigrer" la médecine esthétique, alors qu'"il y a quand même un pourcentage de Français très important qui souffrent" de problèmes pouvant être réglés par des soins de ce type. Malgré cette explication, plusieurs représentants du secteur médical ont décrié la décision d'Olivier Véran. "Quand on est neurologue, qu'il manque des neurologues (...), avec des patients qui mettent des mois pour obtenir des rendez-vous, (...) on a quand même le courage de rester dans son métier", a déploré sur RMC le président de l'Union Française pour une Médecine Libre, Jérôme Marty.

"Scandaleux !, a pour sa part jugé sur le réseau social X le porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme. Plutôt que de se former à la médecine esthétique, Véran aurait pu utiliser le même temps pour se remettre à niveau dans sa spécialité." Le sénateur socialiste et médecin Bernard Jomier a également regretté "un choix financier" de la part de l'ex-ministre. Ce dernier a par ailleurs assuré s'engager au sein de deux associations à titre bénévole, l'une spécialisée dans l'autodéfense des femmes, l'autre dans le suivi post-cancer du sein.