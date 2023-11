Marlène Schiappa rejoint Tilder, grand groupe spécialisé dans la communication

Son aventure au sein du gouvernement a pris fin le 20 juillet dernier. L'ex-secrétaire d'État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative Marlène Schiappa, débarquée par le président de la République après sa gestion controversée du fonds Marianne et ses coups de com' à répétition, a trouvé un nouvel emploi dans le privé. Selon un communiqué du groupe Tilder diffusé ce dimanche, elle est nommée "associée" de l'entreprise. À partir du 15 novembre, elle apportera "son expertise des stratégies de communication, d’engagement sociétal, de gestion de crise et du débat public tout en participant de manière active au développement de ses activités".

"Accompagner des dirigeants, des entreprises, des organisations dans tous leurs enjeux de communication, raconter leurs histoires, intervenir dans le débat public pour l’influer est un métier passionnant", s'est réjouie Marlène Schiappa. "J’ai été particulièrement exposée à ces enjeux au cours de ces sept dernières années et je souhaite désormais apporter cette expertise dans toutes ses dimensions à celles et ceux qui dirigent, portent des projets, des messages, des objectifs, mais aussi des engagements."