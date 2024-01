L'importation et l'exportation de trophées de chasse bientôt interdite par les députés ?

Les députés examinent ce mercredi une proposition de loi écologiste visant à interdire l’importation et l’exportation des trophées de chasse d’espèces protégées. Le texte prévoit aussi d'interdire la promotion de ces pratiques.

"Une pratique d’un autre temps" qui "perdure au mépris des enjeux écologiques et éthiques". Les députés écologistes, menés par l'élue du Bas-Rhin Sandra Regol, ont déposé une proposition de loi visant à interdire l’importation et l’exportation des trophées de chasse d’espèces protégées, examinée ce mercredi 31 janvier en séance à l'Assemblée nationale.

Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, est cité un rapport de l’organisation Humane Society International/Europe publié en 2021 indiquant que la France a importé au minimum 752 trophées de chasse d’espèces de mammifères en danger entre 2014 et 2018, soit 5% du total des importations de trophées de chasse de l’Union européenne. "Sur cette même période, la France est même la première importatrice de trophées de léopards, de lynx d’Eurasie et de guépard de l’Union européenne, la seule à avoir importé des trophées de narvals, l’un des cinq États membres à avoir importé un trophée de rhinocéros noir et a importé un trophée d’addax, pourtant en danger critique d’extinction", lit-on également.

Aussi, entre 2014 et 2018, la France a exporté au moins 137 trophées de chasse de ces mêmes espèces, soit 19% du total des exportations de l’Union.

Les trophées de lion déjà interdits

La France a déjà interdit l'importation de trophées de lions en 2015, après l'émoi suscité par l'abattage du lion Cecil, tué lors d’une chasse aux trophées au Zimbabwe par un chasseur états-unien.

Le texte propose aussi de punir de trois mois d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende "la promotion, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce" interdite.