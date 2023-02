"L'obstruction, c'est le gouvernement" : LFI assume ses 13.000 amendements sur la réforme des retraites

Les députés vont-ils se priver de débat sur les retraites ? Le projet de loi du gouvernement portant la réforme très contestée d'Emmanuel Macron doit en principe être discuté dès lundi prochain dans l'hémicycle par les 577 députés. Ces derniers ont, sur le papier, jusqu'au 17 février minuit pour le discuter et le voter. À moins qu'il soit finalement présenté au Sénat dans sa version initiale. Et c'est plutôt cette option qui se profile, puisque quelque 20.000 amendements ont été déposés, dont 17.000 par la Nupes et 13.000 par La France insoumise, a-t-on appris jeudi. Accusés de faire de l'obstruction parlementaire, au risque de court-circuiter les débats, ses membres s'en défendent.