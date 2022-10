L'opposition RN et LFI brandit deux nouvelles motions de censure contre le gouvernement ce lundi

Jamais deux sans trois... et même quatre. Après le rejet, la semaine dernière, des deux motions de censure déposées tour à tour par la Nupes et par le RN, deux nouvelles motions seront débattues ce lundi par les députés à l'Assemblée nationale.

Ces textes, déposés en fin de semaine par le RN et par LFI, seront successivement discutés à partir de 15 heures. Le premier est celui porté par Marine Le Pen, le second par Mathilde Panot, respectivement présidentes des groupes RN et LFI à l'Assemblée. Ils font suite à la décision du gouvernement de faire adopter par le biais du 49-3 (sans vote) le projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS).