La 17e motion de censure déposée contre le gouvernement rejetée par l'Assemblée nationale

"Censurer le gouvernement est un acte grave et je le mesure pleinement. Mais laisser perdurer le discrédit de notre Assemblée par le gouvernement marquerait un renoncement plus grave encore", avait déclaré Valérie Rabault (PS) à la tribune, au moment de défendre une nouvelle motion de censure, la 17e déposée contre le gouvernement. Mais cette motion, signée par les quatre composantes de la Nupes et le groupe Liot, n'a pas été adoptée, ce lundi 12 juin. Elle a été rejetée malgré le soutien des groupes Liot et Rassemblement national. Au total, 239 députés ont voté la motion, alors que la majorité absolue à atteindre pour la faire adopter est de 289 voix.