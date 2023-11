La Cnil rappelle à l'ordre deux ministères pour l'envoi non sollicité d'un courriel sur la réforme des retraites

La Cnil a décidé de rappeler à l'ordre le ministère de la Fonction publique et celui de l'Économie et des Finances, dirigé par Stanislas Guerini et Bruno Le Maire. En cause, un mail envoyé à 2,3 millions d'agents publics pour vanter les bienfaits de la réforme des retraites en janvier dernier.

La Cnil tape sur les doigts de deux ministères. La garante des données personnelles des Français a rappelé à l'ordre mardi 15 novembre le ministère de la Fonction publique et celui de l'Économie et des Finances pour l'envoi non sollicité d'un courriel sur la réforme des retraites à plus de deux millions de fonctionnaires.

Plus de 1600 plaintes à la Cnil

Le 26 janvier dernier, 2,3 millions d'agents publics ont reçu un courrier électronique dont l'objet était "Réforme des retraites : Message de Stanislas Guerini aux agents de la Fonction publique". Celui-ci renvoyait vers une vidéo et un document justifiant le très contesté projet de réforme des retraites.

Suite à ce mail, plus de 1600 plaintes ont été adressées à la Cnil, un "nombre sans précédent" selon elle. Plusieurs syndicats de la fonction publique, dont la CGT, FO et l'Unsa, ont alors dénoncé l'opération du ministre, qualifiée de "propagande politique" par FO.

Les mails personnels utilisés

Selon le syndicat Unsa, le courriel a été envoyé sur l'adresse privée des agents et non "leur adresse professionnelle". La Cnil a en effet constaté que l'administration a utilisé le fichier Ensap, qui permet aux fonctionnaires d'accéder à des documents confidentiels les concernant, tels que leurs bulletins de paie. Ce fichier relève du ministère de l'Économie.

La formation restreinte de la CNIL, chargée de prononcer les sanctions, a relevé que le décret régissant cette plateforme numérique "n'avait pas été respecté", car il permet seulement à l'"administration d'adresser aux agents publics des courriels les informant qu'un document est disponible". Surtout, la Cnil rappelle que "l'Ensap ne peut pas servir à une communication de nature politique" et que "le message vidéo du ministre visait à convaincre du bien-fondé du projet de réforme des retraites, laquelle n'était pas encore votée".

Dans sa délibération du 9 novembre, la formation restreinte a donc prononcé un rappel à l'ordre à l'encontre des deux ministères pour les sensibiliser "sur l'usage des données à caractère personnel détenues par l'administration" et a décidé de rendre publique la sanction.

Contacté par nos confrères de l'AFP, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a dit prendre "acte" de cette décision. "L'intention du ministre était d'adresser un message aux agents publics en tant qu'employeur de l'État, pour les informer et répondre à leurs interrogations sur leurs retraites, les mécanismes d'évolution d'un point de vue RH, dans une démarche pédagogique", a-t-on ajouté de même source.