La commission d'enquête sur les Uber Files relève les liens "étroits" et "opaques" entre Macron et la plateforme

Le président de la République, ministre de l'Économie à l'époque des faits, avait passé un "deal secret" avec la société américaine pour qu'elle renonce à son application controversée Uber Pop en échange de la simplification des conditions nécessaires à l'obtention d'une licence de Voiture de transport avec chauffeur (VTC), précise le rapport. "C’est au mépris de toute légalité, et grâce à un lobbying agressif auprès des décideurs publics, que l’entreprise américaine est parvenue à concurrencer de manière déloyale" les taxis, écrit-il encore dans son introduction.

Selon des éléments mentionnés dans le document par la rapporteuse Danielle Simonnet (LFI), Uber a eu également "34 échanges avec les services du Président de la République entre 2018 et 2022". Elle a aussi relevé sur la même période 26 échanges avec le ministère du Travail, 25 avec Bercy et 83 avec le ministère des Transports, prouvant selon elle une intensification des rapports entre l'exécutif et l'entreprise californienne.