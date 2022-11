La corrida est-elle vraiment déjà interdite en France ?

Dans sa proposition de loi, enregistrée le 11 octobre dernier à l'Assemblée nationale, Aymeric Caron écrit également : "En vertu de l'article 521-1 du code pénal, la corrida est interdite dans notre pays". En effet, dans cet article relatif aux actes de cruauté envers les animaux, on peut lire que "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende", et que "lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende". Mais un peu plus loin, il est indiqué que "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée".

Aussi, dans l'article 522-1 du code pénal, il est précisé que "le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende". Mais là encore, "le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée".