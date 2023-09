La crise migratoire à Lampedusa, occasion rêvée de se projeter vers les européennes pour l'extrême droite

Les élections européennes du 9 juin 2024 doivent permettre d'"envoyer un message clair : 'No way'" aux candidats à l'immigration, a également estimé sur le réseau social X (ex-Twitter) le président du Rassemblement national et tête de liste du parti pour ce scrutin Jordan Bardella. Il a réclamé à Emmanuel Macron de "prendre solennellement cet engagement : la France n'accueillera pas un seul migrant issu de l'opération concertée de Lampedusa. Pour lui qui a dit vouloir 'réduire significativement' l'immigration, c'est le moment de vérité. Fermeté ou impuissance ?". Extrême droite (et droite) souhaitent que le gouvernement français se mette dans les pas de l'Allemagne et refuse d'accueillir tout demandeur d'asile en provenance d'Italie. Mais ce vendredi, le président de la République a estimé que cette nouvelle crise migratoire montrait "que les approches strictement nationalistes ont leurs limites".

Marine Le Pen devrait elle s'exprimer sur ce sujet dans le week-end : dimanche, elle sera en Italie pour assister au traditionnel raout donné par Matteo Salvini, le patron du parti transalpin d'extrême droite La Ligue.