La déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé votée à l’unanimité à l’Assemblée

C'était une mesure attendue par les bénéficiaires et les associations. Dans la nuit de mercredi 20 au jeudi 21 juillet, les députés ont adopté la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), à l'unanimité moins une voix. Avec ce texte, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour le calcul de cette prestation à compter d'octobre 2023 au plus tard.

Proposée de longue date par les oppositions, la mesure avait jusqu'alors toujours été refusée par l'exécutif, qui évoquait des pertes pour certains allocataires. "Nous vivons un moment historique", s'est félicité, ce jeudi, le ministre du Travail Olivier Dussopt.