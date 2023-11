Sandrine Rousseau entonne un hymne féministe à l'Assemblée, son micro est coupé

Dénonçant la très faible répression des viols par la justice française et en l'honneur de toutes les victimes, la députée écologiste Sandrine Rousseau a entonné l'Hymne des femmes ce mardi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Une initiative qui n'a pas plu à sa présidente Yaël Braun-Pivet, qui lui a rapidement coupé le micro.

Mardi 14 novembre, lors des Questions au gouvernement, la députée écologiste Sandrine Rousseau a pris la parole pour reprocher à la "France de faire obstacle à l'intégration du viol" dans la première directive européenne consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, objet d'un bras de fer entre États membres. "La loi française telle qu'elle est écrite aujourd'hui suppose que les femmes sont toutes et tout le temps a priori consentantes. (...) Pouvez-vous affirmer devant cette assemblée que la position de la France est de s'opposer, comme la Hongrie de Viktor Orban, à ce que la définition commune européenne du viol soit un rapport non consenti ?", a demandé l'élue parisienne, constatant qu'"en France, 99,4% des viols ne seront jamais sanctionnés".

"On ne chante pas dans l'hémicycle !" Yaël Braun-Pivet

Après la réponse de la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, assurant que la France avait l'une des législations les "plus répressives d’Europe" en la matière, Sandrine Rousseau a utilisé le temps de parole qu'il lui restait pour lui répondre : "Pour les seules 0,6 % de condamnations des viols en France", a-t-elle débuté, avant de poursuivre en chantant "nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes...". Des paroles qui sont celles de l'Hymne des femmes, chanson du Mouvement de libération des femmes (MLF) créée en 1971 et désormais hymne féministe.

Très rapidement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, lui a coupé le micro alors qu'il lui restait 30 secondes de temps de parole. "On ne chante pas dans l'hémicycle !", a-t-elle justifié.