La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir décède à l'âge de 66 ans

Un "modèle d'intégrité" et une "élue engagée". La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir, qui siégeait parmi les macronistes au parlement européen de Strasbourg, est décédée ce mercredi 9 août, a indiqué le président du groupe Renew, Stéphane Séjourné, sur Twitter. Âgée de 66 ans, l'élue avait mené de front une carrière hospitalière et universitaire. Elle avait été présidente du directoire du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. Elle était entrée en politique en 2015 en se faisant élire conseillère régionale d'opposition d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la liste socialiste conduite par Jean-Jack Queyranne.