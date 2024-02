La dette de la France a-t-elle augmenté de 900 milliards d'euros depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron ?

Marine Le Pen (RN) et Eric Ciotti (LR) accusent Emmanuel Macron d'avoir aggravé la dette publique de 900 milliards d'euros depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Que disent les chiffres ?

"Le Mozart de la finance (surnom donné à Emmanuel Macron, ndlr) a créé 900 milliards d'euros de dette en 7 ans", a assuré la cheffe des députés Rassemblement national Marine Le Pen dimanche sur LCI. "Emmanuel Macron, c'est 900 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017", a, lui aussi, déclaré le président des Républicains Eric Ciotti ce mardi matin sur RTL. Face aux nouvelles économies annoncées par le gouvernement pour respecter son engagement à redresser des finances publiques dégradées, droite et extrême droite rappellent au président de la République sa responsabilité dans l'augmentation de la dette, de 900 milliards d'euros selon eux. Disent-ils vrai ?

Emmanuel Macron étant arrivé au pouvoir au deuxième trimestre de l'année 2017, son action a pu commencer à avoir une influence sur l'économie et la dette du pays au troisième trimestre de cette même année. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), au troisième trimestre 2017, la dette publique s'élevait à 2.226,1 milliards d'euros. Il est question ici de la dette au sens de Maastricht, incluant celle de l'ensemble des administrations publiques : l'État, les organismes divers d'administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale.

Qu'en est-il de celle-ci aujourd'hui ? Les derniers chiffres publiés par l'Insee sont ceux de la dette au troisième trimestre 2023. Et à la fin de celui-ci, elle s'établissait à 3.088,2 milliards d'euros. La soustraction est facile : entre 2023 et 2017, la dette publique de la France s'est creusée de 862 milliards d'euros. Un chiffre qui avoisine celui avancé par la droite et l'extrême droite, permettant de dire que Marine Le Pen et Eric Ciotti disent vrai.

De vieilles accusations

Ces accusations ne sont pas nouvelles dans les camps du RN et des Républicains. Lors du débat d'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen avait accusé son adversaire d'avoir alourdi la dette de 600 milliards d'euros et avait rejeté la mise en œuvre du "quoiqu'il en coûte" pendant la crise du Covid-19 comme seule justification, estimant qu'un tiers seulement de la dette était lié à la crise sanitaire. Si d'après les données de l'Insee, la dette publique s'était effectivement creusée de 558,8 milliards d’euros entre 2017 et 2021, selon une estimation contenue dans le budget 2022, 165 milliards étaient imputables "au quoiqu'il en coûte" mis en place pendant la crise du Covid, soit près de 30% de cette dette. La proportion évoquée par Marine Le Pen était donc réaliste, même si le gouvernement avait ensuite revu ce chiffre de la "dette Covid" aux alentours de 145 milliards.

Emmanuel Macron avait également assuré que seuls 200 milliards de hausse de la dette étaient imputables à l’État. Or, selon l'Insee, la dette de l’État avait augmenté de 464 milliards entre 2017 et 2021. En retranchant la part de la dette due au Covid, on arrivait à 300 milliards, soit un montant bien supérieur à celui évoqué par Emmanuel Macron.

La note de la France bientôt dégradée ?

Ces derniers jours, le gouvernement a annoncé vouloir faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur les 16 milliards déjà inscrits dans le budget 2024, sur un total de plus de 660 milliards d'euros de dépenses budgétées. L'objectif est de tenir le déficit public de la France à 4,4% du produit intérieur brut (PIB), face à une prévision de croissance abaissée à 1%. Le gouvernement craint que, dans les prochains mois, les principales agences de notation dégradent la note du pays, actuellement au rang des mauvais élèves européens pour sa tenue des finances publiques.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.