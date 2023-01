La droite est pour, la gauche est contre : l'uniforme à l'école divise la classe politique

Le Rassemblement national, qui a mis la question au programme de l'Assemblée nationale ce jeudi, est pour pour gommer les différences sociales et les opinions politiques et religieuses des élèves. "Ca permet de ne pas afficher les différences sociales" et ça permet de "lutter contre une forme d'attaque de la laïcité aujourd'hui menée principalement d'ailleurs par l'islam radical", a expliqué le député RN Laurent Jacobelli ce jeudi sur RFI.

Sur ce point, le RN est rejoint par la droite. Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a rappelé que son groupe portera prochainement une telle proposition au Sénat, et qu'il s'agit d'une mesure essentielle "pour préserver nos enfants, à la fois du communautarisme et du consumérisme". Lors des débats pour la présidence LR, tous les candidats dont le nouveau patron du parti Eric Ciotti proposaient le retour de l'uniforme, Aurélien Pradié souhaitant même l'imposer jusqu'à l'université.

Au sein de la majorité aussi, on trouve des partisans de l'uniforme à l'école. En juillet 2021, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse Sarah El Haïry estimait que "l’uniforme permet une certaine énergie, une certaine appartenance à un collectif" et se montrait favorable à son instauration "quand les parents et l’établissement [y] sont favorables". L'entourage de la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté Sonia Backès, présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie où l’uniforme est généralisé, jugeait également cette mesure utile auprès du HuffPost, "pour des raisons d’égalité réelle", "pas pour des raisons de laïcité, mais bien d'égalité".