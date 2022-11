L'ex-compagne d'Adrien Quatennens l'accuse de "violences physiques et morales" depuis "plusieurs années"

Céline Quatennens, l'ex-compagne du député du Nord Adrien Quatennens, a dénoncé auprès de l'AFP des "colères", des "crises" et "des violences physiques et morales" de sa part depuis "plusieurs années", réfutant tout "contexte d'agressivité mutuelle". "Cela fait plusieurs années que je subis ses colères, ses crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression je suis revenue en arrière", a assuré Céline Quatennens, dans un communiqué dont l'authenticité a été confirmée par son avocat.