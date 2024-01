La France compte-t-elle réellement trois millions de sportifs en plus depuis 2017 ?

Depuis 2017, trois millions supplémentaires de Français se seraient mis à pratiquer une activité sportive régulière. C'est ce dont se félicite l'Élysée à 200 jours du début des Jeux olympiques de Paris 2024. Emmanuel Macron avait fixé cet objectif dans son programme de campagne en 2017.

"Je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport, j'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour." À 200 jours du début des Jeux olympiques de Paris 2024, gants de boxe noués autour de l'épaule, Emmanuel Macron appelle les Français à se soucier de leur pratique sportive. Le président sonne la mobilisation générale pour glaner "beaucoup de médailles françaises" aux JO et comptabiliser toujours plus de sportifs amateurs.

L'occasion également pour l'Élysée de se féliciter d'avoir atteint l'un des objectifs présidentiels fixés en 2017. Alors que l'ex-ministre de l'Économie était candidat à l'élection présidentielle, son programme présidentiel affichait à la rubrique "sport" "l'ambition d'élever le nombre de pratiquants réguliers en France de 10% soit 3 millions de nouveaux sportifs". Un chiffre qui aurait été atteint en 2023, selon l'entourage du chef de l'État.

L'objectif présidentiel rempli

La pratique sportive en France est mesurée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), rattaché au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, créé en 2015. Un baromètre national sur les pratiques sportives est publié presque chaque année depuis 2018, celui de 2023 l'a été en décembre. Il permet de mesurer le pourcentage de la population qui pratique une activité régulière ou occasionnelle et ses évolutions, de comprendre les raisons de la pratique ou de la non-pratique, et de comprendre les impacts de faits sociétaux comme l'augmentation du télétravail après l'épidémie de Covid-19.

Le baromètre des pratiques sportives indique qu'en 2023, 59% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique et sportive régulière (en moyenne une fois par semaine au moins au cours des 12 derniers mois). La population globale du pays âgée de 15 ans et plus étant de 56,2 millions de Français en 2023, cela signifie que 33,2 millions d'entre eux ont pratiqué une activité physique régulière cette même année. Le rapport indique que c'est 5 points de plus qu'en 2018. Il y a cinq ans, 28,7 millions de Français âgés de 15 et plus pratiquaient ainsi régulièrement une pratique sportive. L'objectif présidentiel a donc été atteint.

Si en 2022 60% des Français pratiquaient une activité sportive régulière, le rapport constate que les chiffres se stabilisent à un niveau supérieur à ceux d'avant Covid. L’univers de la marche et de la course à pied - qui nécessite peu de matériel et permet de la souplesse - est le plus prisé, c’est celui qui a le plus progressé (47% en 2023, 40% en 2018).

Une pratique à domicile plus élevée qu'avant le Covid

Autre enseignement, qui peut s'expliquer par les habitudes prises pendant la crise sanitaire et l'augmentation du télétravail : la pratique à domicile se maintient à un niveau supérieur à celui de 2018. Les Français étaient 47% à faire du sport chez eux en 2020, ils ne sont plus de 22% aujourd'hui mais c'est 4 points de plus qu'il y a 5 ans.

Aussi, la pratique hors structure progresse légèrement et s’établit à 70% (contre 69% en 2018), portée notamment par une pratique autonome ayant recours à des applications, des tutoriels internet ou encore du visionnage de cours en différé. Dans le même temps, la pratique en club recule, tout comme le nombre de licences sportives dans le pays. La pratique dans un club ou une association concerne 21% des pratiquants en 2022 et en 2023, contre 24% en 2018. L'ambition de l'Élysée est désormais de doubler la mise d'ici 2027.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.