Sanctions contre la Russie : Marine Le Pen refuse "que les Français se fassent hara-kiri"

Pour ce qui est de l'invasion de l'Ukraine en tant que telle, Marine Le Pen a tenu à exprimer son opposition farouche. "J'ai condamné, dès le début et de la manière la plus claire qui soit, cette invasion en Ukraine", a-t-elle affirmé. "Je n'ai aucune ambiguïté", assène-t-elle. "Mais je ne suis pas sûr que la tendance actuelle d'utiliser des mots de plus en plus brutaux, des menaces de plus en plus claires, soient susceptibles de permettre la paix", s'inquiète-t-elle encore, en référence à l'escalade verbale récente entre les dirigeants de l'Otan et ceux de la Russie.