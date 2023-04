"La France insoumise n'est pas d'extrême gauche" assure Manuel Bompard : l'avis d'un historien

Reconnaissant qu'il n'existe aucune définition "labellisée" de l'extrême gauche, celle de Philippe Buton est la suivante : "Si la gauche englobe les forces qui veulent transformer les choses en respectant la légalité, l'extrême gauche regroupe celles qui veulent transformer la société en respectant la légalité tout en assumant qu'un jour, il faudra ne pas la respecter. Elle est à distinguer de l'ultragauche, qui légitime que pour changer la société, il faut d'ores et déjà renoncer à la légalité". L'historien confesse toutefois que cette définition n'est pas optimale, notamment parce qu'elle exclurait le Rassemblement national de l'extrême droite. Aussi, "même si le terme d'extrême gauche ne peut pas s'appliquer à LFI, on peut comprendre que certains désignent le mouvement ainsi", estime Philippe Buton.

Pour quelles raisons ? "La France insoumise n'apparaît pas toujours respectueuse de la légalité", explique-t-il, prenant pour exemples son comportement à l'Assemblée nationale et sa "complaisance vis-à-vis des violences", notamment contre les forces de l'ordre. Aussi, "quand on réclame une VIe Constitution et qu'on n'est pas très clair sur le rôle de la rue dans la transformation politique, on entretient cette ambiguïté", ajoute l'universitaire.

La France insoumise entretient en effet cette ambiguïté par son côté révolutionnaire. "La culture politique française est très spécifique puisqu'elle a en son cœur le tropisme révolutionnaire, un attachement quasi mythologique à la révolution qui va tout nettoyer, régler tous les problèmes. LFI s'ancre dans ce terreau culturel, ça lui procure sa force, même si elle n'a aucun intérêt à aller jusqu'au bout, car elle sait que dans un affrontement militaire avec l'Etat, elle ne serait pas gagnante", explique Philippe Buton.