La France insoumise veut remplacer le terme "Outre-mer" par "Territoires trans-océaniques de France"

Pourquoi le terme pose-t-il problème pour l'élu insoumis ? "Parce que moi, quand je suis en Martinique, je ne peux pas me dire outre-mer, c'est Paris qui est outre-mer. Et l'adoption de cette notion d'Outre-mer traduit un gros problème", a-t-il déclaré à la presse. "On nous impose de nous définir par rapport à un centre qui serait Paris, l'Hexagone, et nous-même, on se qualifie comme celui qui habite de l'autre côté de la mer. Je vous laisse imaginer le caractère complètement surréaliste de cette réalité", a-t-il ajouté. Aussi, LFI propose de remplacer "Outre-mer" par "territoires trans-océaniques de France", "qui nous paraît moins injurieux, moins méprisant pour ce que nous sommes".