La France pourrait-elle désobéir aux règles européennes, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon ?

Si la France refusait de payer les montants qui lui seraient demandés en cas de manquement au droit européen, elle s'exposerait à des sanctions plus marquées. Et pourrait subir le blocage des fonds européens dont elle est censée bénéficier. Ceux de la politique agricole commune par exemple.

Une approche consisterait à accepter les sanctions et à payer les sommes dues, sans toutefois chercher à se conformer au droit européen. Dans un tel cas de figure, "la Commission serait plutôt démunie", estime Vincent Couronne, celle-ci n'ayant aucun moyen de forcer la main d'un État pour l'obliger à appliquer le droit en vigueur dans l'UE. Pour autant, le spécialiste juge peu crédible ce cas de figure. En raison notamment du coût qu'il représenterait à moyen ou long terme. "En 2005, la France ne respectait pas les règles en vigueur pour la pêche et avait été condamnée", rappelle-t-il. Il était alors question de filets trop fins et non adaptés. "La France a été sanctionnée après avoir traîné des pieds, à 60 millions d'euros par semestre de retard ainsi qu'à une amende forfaitaire de 70 millions d'euros". Résultat ? Elle n'avait pas tardé à rentrer dans le rang.

Quand Jean-Luc Mélenchon évoque des pays qui désobéiraient déjà aux règles européennes, il effectue une référence hasardeuse. Le Danemark, par exemple, a obtenu de ne pas participer à la politique de défense européenne ni à son financement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit possible de l'imiter dans d'autres domaines : ces exceptions, on parle aussi "d'opt-out", sont "uniquement négociables lors d'une révision des traités", glisse le docteur en droit, "et doivent qui plus est faire l'objet d'une adoption à l'unanimité par les États membres".

En résumé, il apparaît hautement improbable que la France puisse désobéir librement au droit européen. Le Conseil d'État et la Commission européenne sont en effet en mesure de pénaliser le non-respect de règles, traités et autres directives en vigueur dans l'UE. Pour ne pas avoir à les appliquer, l'option la plus crédible semble la négociation, de manière à réviser des textes qui seraient jugés incompatibles avec certains aspects du programme porté par LFI et EELV.