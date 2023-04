La France va-t-elle troquer son eau douce contre du pétrole du Moyen-Orient ?

En 2020, des députés de la commission durable et de l’aménagement du territoire s’étaient penchés sur les solutions pour limiter davantage ces quotas de rejets d’eau douce et mieux réutiliser cette eau. Pour autant, son exportation à l’étranger n’est pas une solution envisagée, qui plus est contre du pétrole. Quelques jours après la sortie de l’article de Marianne, le ministre de la Transition écologique a eu l’occasion de démentir tout projet de ce type à l’échelle de l’État. "Ce projet n’a pas franchi la barrière des conseillers et en aucune manière, nous ne l’envisageons", a coupé court Christophe Béchu à l’Assemblée nationale, dans un échange tweeté par Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône et rapporteur de la mission d’information sur l’étang de Berre.

C’est ce que nous confirme de nouveau le gouvernement, interrogé sur le sujet. "Le Gouvernement ne soutient pas ce projet de troc d'eau et d'hydrocarbures et n'y a jamais accordé de soutien". Avant d’ajouter, alors que des réunions ont bien été organisées à l’Élysée : "Les conseillers ministériels reçoivent tous les porteurs de projet qui en font la demande. Cela ne signifie pas que le Gouvernement soutient tous les projets après instruction". Sollicité à son tour, Alain Houpert n’était pas encore revenu vers nous.