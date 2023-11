La gauche s'indigne après les propos de Sébastien Chenu sur la sécurité des juifs en Seine-Saint-Denis

Depuis les attaques du Hamas contre Israël, le parti de Marine Le Pen assure qu'il est le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Il a d'ailleurs pris part aux marches qui ont eu lieu ce dimanche à Paris et dans toute la France pour lutter contre l'antisémitisme.

Face aux critiques et à ceux qui accusent le RN de réhabiliter son image et de faire oublier son passé – notamment que son co-fondateur Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme – Sébastien Chenu a assuré ce lundi qu'un jeune juif était plus en danger en Seine-Saint-Denis que dans une manifestation de son parti. "Aujourd'hui, un jeune juif risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manifestation du Rassemblement national", a déclaré le député du Nord sur BFMTV.