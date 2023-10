La guerre Israël-Hamas fait craquer encore un peu plus la Nupes

La polémique a débuté samedi après l'offensive militaire du Hamas contre Israël. Dans le communiqué diffusé quelques heures après les faits, les Insoumis étaient accusés de trouver des justifications à l'attaque du Hamas contre Israël, en dénonçant d'une même voix le mouvement islamiste et la colonisation israélienne. "L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est", écrivaient-ils. "Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même", complétait Jean-Luc Mélenchon sur X (ex-Twitter).

Ce dernier faisait ensuite scandale en accusant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) d'obliger "tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien" et d'isoler et empêcher "la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu immédiat". Mardi, c'est la cheffe des députés LFI Mathilde Panot qui enfonçait le clou en affirmant que son parti ne changerait pas "d'un iota" sa position. Surtout, elle a exacerbé les critiques en refusant de qualifier directement le Hamas d'organisation "terroriste", à l'inverse des autres partis de gauche. "C'est la branche armée qui est aujourd'hui responsable de crimes de guerre", a-t-elle affirmé à la presse. "Nous condamnons l'ensemble des crimes de guerre, qui visent à la terreur, donc on peut appeler ça terroriste", avait-elle dit également.