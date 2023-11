La loi immigration arrivé au Sénat, quels sont les points de blocage ?

Alors, dans ses négociations, le gouvernement se montre désormais plus souple. "Nous ne sommes pas des fétichistes de l'article 3 tel qu'il est, mais nous voulons une mesure sur le travail des étrangers", a affirmé un proche du ministre de l'Intérieur. Plusieurs modifications du texte sont envisagées, en donnant plus de pouvoir au préfet par exemple ou en fixant des quotas chaque année. Il s'agirait d'une question de survie, selon une ministre. "Si on ne trouve pas d'accord sur un sujet aussi crucial, on perd toute crédibilité et on a plus qu'a filer les clés de l'Élysée à Marine Le Pen", craint-elle.

Face à la pression de la droite, le gouvernement a déjà prévue. Si à la sortie du Sénat, le texte est vidé de cette mesure sur les travailleurs étrangers, il la resoumettra à l’Assemblée nationale, en début d’année prochaine.