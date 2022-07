Paris : Anne Hidalgo impose aux commerces climatisés de garder leurs portes fermées

Anne Hidalgo en profite pour tacler l'action de l'exécutif dans la lutte contre le changement climatique. Cette règle "avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat et aurait pu être mise en place bien plus tôt par un décret du gouvernement", indique-t-elle. "Une fois de plus, dans le domaine de la transition écologique, les collectivités locales sont à l'initiative, comme en témoignent des arrêtés analogues pris notamment par les maires de Bourg-en-Bresse ou de Lyon."