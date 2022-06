La majorité n'a pas toujours été pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution

"Quand on voit les reculs auxquels on peut assister aujourd’hui, y compris en Europe avec l’extrême droite qui remet en cause ce droit à l’avortement, on voit l’importance d’inscrire ce droit comme un droit fondamental", a déclaré Elisabeth Borne ce mercredi. Depuis le siège parisien du Planning familial, la Première ministre a de nouveau défendu le projet d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution et réaffirmé son soutien à la proposition de loi de la majorité annoncée ce week-end.