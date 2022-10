"La marque 'Les Républicains' est morte" : Bruno Retailleau espère prendre la tête du parti pour le "refonder"

"Tout changer à droite." Son ambition, clairement affichée, n'est pas des moindres. Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains, a indiqué dimanche vouloir "refonder" son parti, estimant que "la marque" de celui-ci était "morte". Il a indiqué vouloir faire trancher "par référendum interne" les "grandes orientations" de la formation politique par les militants, dans un entretien au Journal du Dimanche.

Fragilisé par la défaite de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, qui n'a pas atteint la barre des 5% de votes, le parti Les Républicains traverse une véritable crise. "Si on se contente de ripoliner la façade du parti, on est morts. Il faut tout changer. La marque ' Les Républicains' est morte", fait valoir le président du groupe LR au Sénat auprès de l'hebdomadaire, disant vouloir "construire un parti populaire et patriote capable de rassembler tous les électeurs de droite".