Patrimoine "sous-évalué" : la ministre Caroline Cayeux quitte le gouvernement

Emmanuel Macron a mis fin lundi, "sur sa demande", aux fonctions de Caroline Cayeux. La ministre déléguée aux Collectivités territoriales est remplacée par sa collègue chargée de la Ruralité Dominique Faure, annonce l'Élysée ce lundi 28 novembre. L'intéressée, âgée de 74 ans, explique que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a "mis en doute sa sincérité" concernant son patrimoine. "Suite à ma déclaration de patrimoine, [elle] m'a indiqué qu'elle l'estimait sous-évaluée", écrit la ministre dans un communiqué annonçant sa démission.

Sa remplaçante Dominique Faure, précédemment secrétaire d'État à la Ruralité, devient "ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité", précise l'Élysée.