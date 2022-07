La motion de censure de la Nupes "n'a aucun sens", juge Jean-Louis Bourlanges sur LCI

Dans le lot, toutefois, comme Les Républicains, le Rassemblement National a indiqué ne pas vouloir voter cette motion. Marine Le Pen "est assurément plus prudente (...) Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des convergences entre le RN et la majorité", maintient le député. Comme avec La France Insoumise, "nous sommes opposés sur tout l'ensemble géopolitique que défend le parti, mais aussi sur le plan intérieur et sur le plan démocratique. La conception n'est nulle part la même", assure-t-il.