"La Nupes est devenue une impasse" : le PCF vote pour un nouveau rassemblement à gauche

Le parti de Fabien Roussel fustige aussi "le refus récent" par la formation de Jean-Luc Mélenchon "de qualifier d’actes terroristes les atrocités commises par le Hamas, délibérément à l’encontre de civils". Une position qui "affaiblit les rassemblements nécessaires pour la paix au Proche-Orient et la lutte contre les crimes de guerre de l’armée israélienne".

La déclaration adoptée par les communistes appelle ainsi à un nouveau rassemblement "qui soit utile, respectueux de nos différences et de toutes les forces vives de notre société, un nouveau front populaire qui porte les exigences du monde du travail pour battre la coalition présidentielle, les autres forces de droite et l’extrême droite et relever les défis de notre siècle".

Le PCF lance ainsi "un appel à toutes les forces disponibles", citant la société civile, mais aussi les "socialistes, écologistes et insoumis, radicaux et républicains de gauche qui partagent cette ambition pour le progrès social, pour la justice et pour la paix".

La Nupes semble en grand danger. Le PS a reporté in extremis, vendredi soir, un conseil national qui devait aborder, samedi, une éventuelle sortie de l'alliance de gauche. Là encore, en raison des prises de position de LFI sur le Hamas.