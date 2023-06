"La Nupes est en péril" : Mélenchon s'inquiète d'une division de la gauche pour les Européennes

Interrogé sur l'hypothèse d'une fin de l'alliance de la gauche dans le cas de l'absence d'une liste commune, l'ancien candidat à la présidentielle a rétorqué qu'un tel scénario était "possible". "La Nupes est en péril si elle n'est même plus un accord électoral", a-t-il argué, avec le cap de 2027 à l'esprit. "S'il n'y a pas d’union aux Européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle ?" Un avertissement à destination des autres partis politiques dont il accuse certains membres d'avoir des "petits intérêts". "Oui, nous sommes différents sur l'Europe", a reconnu Jean-Luc Mélenchon, lui-même ancien eurodéputé. Mais il a appelé à se fonder sur le "programme partagé" signé dans le cadre des législatives. "Qui peut vouloir rater l'occasion d'arriver en tête et d'envoyer un signal enthousiasmant à toute l'Europe ? Les diviseurs seront sanctionnés dans les urnes", a-t-il prévenu.