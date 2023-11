12 milliards d'euros d'économies : Élisabeth Borne demande à ses ministres de se serrer la ceinture

Élisabeth Borne a réuni jeudi soir ses ministres pour lancer une nouvelle "revue de dépenses" publiques. La Première ministre souhaite dégager 12 milliards d'euros d'économies en 2025, a annoncé Matignon. Les aides aux entreprises et la santé seraient concernées.

Les ministres vont devoir se serrer la ceinture. Élisabeth Borne a réuni jeudi soir son gouvernement pour lancer une nouvelle "revue de dépenses" publiques. L'objectif ? Dégager 12 milliards d'euros d'économies en 2025, selon Matignon.

La Première ministre devait, selon son entourage, appeler son équipe à "normaliser les dépenses publiques" et "reconstituer des marges financières", notamment car la charge de la dette sera le premier poste de dépenses de l'État en 2027, alors que l'exécutif espère encore faire passer le déficit sous les 3% du PIB cette même année.

"Une mobilisation collective"

Les 12 milliards à économiser en 2025 sont "une marche" à la fois "importante" mais "atteignable", explique Matignon, mettant en avant que le montant représente moins de 1% de la dépense publique. "Cela nécessite une mobilisation collective, d'où l'implication directe de la Première ministre", souligne son entourage. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave assureront le suivi des revues menées par différentes inspections.

Matignon a d'ores et déjà prévu de cibler les aides aux entreprises. Le maquis des 110 milliards d'euros annuels d'aides fera l'objet d'une revue, car elles recèleraient des doublons ou auraient pour certaines des buts antagonistes, selon le gouvernement qui ne voit pas dans cette étude d'incohérence avec sa politique de l'offre.

Autre domaine concerné : la santé. Tout en voulant "continuer à veiller à l'accès aux soins et à la préservation de l'innovation", le gouvernement va lancer aussi une revue sur les quelque 80.000 "dispositifs médicaux", allant du pansement au scanner, en y associant des experts scientifiques.

Ces dispositifs coûtent 16 milliards d'euros par an, soit 48% de plus qu'en 2012, parfois avec un impact écologique néfaste. Les seules machines pour lutter contre l'apnée du sommeil coûtent actuellement 850 millions d'euros par an, soit une hausse de 46% par rapport à 2016. Les résultats de ces missions devraient être connus début mars.