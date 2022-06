Elisabeth Borne est-elle obligée de se soumettre au vote de confiance de l'Assemblée nationale ?

Mais il s'agit d'une tradition, et en aucun cas d'une obligation. Aussi, le gouvernement pourrait refuser de s'y soumettre, face au risque de voir les oppositions ne pas lui accorder sa confiance. En effet, le camp présidentiel ne bénéficiant pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'opposition pourrait s'entendre pour voter contre et faire tomber la Première ministre et son gouvernement.

Si certains gouvernements n'ont jamais eu recours au vote de confiance, la pratique s’est progressivement normalisée et depuis 1993, tous les gouvernements ont sollicité la confiance de l’Assemblée dans les quelques jours qui ont suivi leur nomination. Sous la Ve République, aucun gouvernement n'a été démis à la suite d'un vote de confiance.