Elisabeth Borne recadrée par Emmanuel Macron ? Elle a "toute ma confiance", assure le président

Il a également redit que selon lui, "on ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux", "parce qu'elle a beaucoup d'électeurs qui ne votent pas pour cette histoire mais parce qu'ils se disent 'on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils proposent nous paraît séduisant'. Il faut répondre au concret, parce qu'on produit du malheur quand on fait de fausses promesses". "L'extrême droite ne peut prospérer que sur le déni de réalité, voilà ce que j'ai dit", a expliqué Emmanuel Macron devant la presse.