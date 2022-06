Elisabeth Borne se soumettra-t-elle à un vote de confiance ? "Rien n'est arrêté", répond Matignon

Elisabeth Borne se soumettra-t-elle à un vote de confiance le 5 juillet, à l'issue de son discours de politique générale ?

"Je prendrai ma décision à l'issue des consultations avec les chefs de groupe. Il n'y a pas de décision de prise, ça mérite qu'on y réfléchisse", a-t-elle déclaré lors d'une visite au siège du Planning familial ce mercredi matin. "A ce stade, rien n'est arrêté et toutes les options sont sur la table", avait indiqué Matignon à TF1 et LCI un peu plus tôt. "Aucune décision n'est prise", avait encore assuré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, venant démentir la rumeur selon laquelle elle ne s'y soumettrait pas, après la publication d'un décret qui ne le prévoit pas.