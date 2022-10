La réforme de la police judiciaire est "difficile" mais "indispensable", défend Gérald Darmanin

Sur le fond de la réforme, le ministre n'amorce pas de changement et répète à cor et à cri qu'"aucun policier de PJ ne fera autre chose que ce qu'il faisait aujourd'hui". Il n'y aura "aucune suppression d'effectif, aucune suppression d'office central, aucune suppression de service ou d'antenne locale", ajoute-t-il.

Par ailleurs, Beauvau a "commandé un audit", auquel l'inspection générale de la justice doit être associée et qui "sera rendu mi-décembre". "Nous discuterons à partir de là avec les organisations syndicales pour amender la réforme en fonction des remarques pour une mise en place en 2023", affirme Gérald Darmanin. Pas certain que cela soit satisfaisant pour les syndicats qui préconisaient des "mesures d'apaisement" et espéraient un moratoire sur la mesure.