Le Sénat adopte la réforme des retraites : et maintenant, que va-t-il se passer ?

L'objectif des CMP est de parvenir à un compromis sur les mesures qu'Assemblée et Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Pour rappel, les députés, confrontés à l'obstruction d'une partie de la gauche, n'ont pu venir à bout en février de l'examen de la réforme, et ne l'ont pas adoptée. La discussion s'annonce donc large en CMP.

Le camp présidentiel et la droite auront la main lors de cette CMP, avec respectivement cinq et quatre titulaires chacun, dont Olivier Marleix, patron des députés Les Républicains. Dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif, si les députés et sénateurs parviennent à un accord en CMP, celui-ci devra être validé jeudi 16 mars à partir de 9h au Sénat, puis 15h à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement.