Retraites : de nouvelles concertations prévues jusqu'à Noël, un projet de loi "avant la fin de l'hiver"

Pas de "passage en force" mais un calendrier tout de même très serré. Malgré des syndicats et l'opposition vents debout contre la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne maintient l'objectif du Président de la République d'une application à l'été 2023.

Souhaitant malgré tout temporiser après plusieurs jours d'atermoiements et de divisions au sein même de la majorité et alors qu'une première journée de grèves et de manifestations s'ouvre, ce jeudi 29 septembre, la cheffe du gouvernement a annoncé ouvrir un nouveau cycle de concertations.