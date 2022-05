"La réforme des retraites n'est pas l'urgence du moment", assure Laurent Berger, le patron de la CFDT

"Il n'y a pas d'urgence sur les retraites." À peine installée à Matignon, Elisabeth Borne a détaillé, dimanche 22 mai, les priorités de son gouvernement. À commencer par l'épineuse réforme des retraites. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a proposé de "décaler l'âge légal" de départ "de 4 mois par an" pour le porter "en 2031 à 65 ans", avec un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité". Une réforme "nécessaire" que la nouvelle Première ministre veut mener dans la concertation. "Cette réforme, comme les autres, se fera dans le dialogue", a-t-elle assuré dans les colonnes du JDD, se disant "profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent dans le dialogue avec tous les acteurs et en proximité."

"J'ai envie de dire chiche, allons-y, faisons-le, mais faisons-le vraiment", a rétorqué le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, lundi 23 mai. "Je l'ai dit et redit, la concertation, la discussion, la négociation, ce n'est pas arriver avec un projet et sortir avec le même trois heures après. Il faut que l'intervention des organisations syndicales et patronales puissent infléchir les propositions faites par le gouvernement. Je trouve que, dans le discours, il y a une vraie volonté de dialogue. Maintenant, c'est dans les actes que l'on attendra ce gouvernement et la Première ministre."