Vers une retraite à 65 ans, quitte à recourir au 49.3 ?

Mercredi 7 décembre au soir, Emmanuel Macron a réuni autour de lui plusieurs ministres et ténors de la majorité pour discuter réforme des retraites. Selon les participants, un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans est la piste privilégiée par l'exécutif, tout comme le fait de faire adopter le texte non pas via un projet de loi dédié, mais via un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif (PLFSSR). L'avantage de cette solution est de pouvoir avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution, et de garder la possibilité de l'utiliser de nouveau pour un autre texte de son choix d'ici à l'été.