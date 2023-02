La réforme des retraites est-elle anticonstitutionnelle ?

Pour comprendre l'avis du Conseil d'État, il faut rappeler que la réforme des retraites est étudiée et sera votée via un texte budgétaire, un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif (PLFSSR). Or ce type de loi, comme toutes les lois de finances, visent à maîtriser les dépenses sociales et de santé de l'année à venir - ici 2023 -, mais tout ce qui n'entre pas dans ce champ peut être censuré par le Conseil constitutionnel. Et l'institution estime justement que certaines mesures n'influenceront ou n'impacteront en rien le budget de la Sécurité sociale pour l'année 2023.

Le Conseil d'État pense notamment à l'index seniors, visant à mesurer l'emploi des salariés âgés par les entreprises, et à appliquer des sanctions financières en cas de non-publication de l'index. Il estime qu'il a un effet trop indirect sur les comptes de la Sécurité sociale et qu'il n'a pas lieu d'être dans le PLFSSR, et recommande ainsi à l'exécutif de le retirer de son projet de loi. Idem pour l'article 3 du texte, qui annule le transfert à l'Urssaf du recouvrement des cotisations de retraites complémentaires Agirc-Arrco au 1er janvier 2024.