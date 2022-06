La réforme des retraites tant voulue par Macron, première victime de la majorité relative ?

Cela dépendra certainement des oppositions qu'il pourra mobiliser en sa faveur, parmi certains socialistes et les Républicains, Valérie Pécresse ayant fait campagne sur un âge légal de départ identique à celui proposé par le chef de l'État. Si LR a rappelé à de nombreuses reprises que ses membres seraient bien dans l'opposition, des figures du parti ont également assuré qu'ils ne rechigneraient pas à voter des textes s'ils les jugeaient utiles. Toutefois, ils ne devraient pas le faire sans négocier des amendements et des inflexions. La réforme ne serait alors plus vraiment celle promise par Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle.